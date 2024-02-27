В одном из хозяйств Ямальского района возникло подозрение на бешенство у оленей

В одном из хозяйств села Новый Порт Ямальского района возникло подозрение на бешенство оленей. Предупреждение об этом для местных жителей появилось в telegram-канале «Мой Новый Порт» со ссылкой на информацию Службы ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа.