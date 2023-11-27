«Страна.ua»: В США отправится «депутатский десант» из партии Зеленского

По данным издания «Страна.ua», «депутатский десант» из украинской партии «Слуга народа» направится в Соединенные Штаты Америки с целью убеждения конгрессменов в необходимости продолжения предоставления помощи Киеву со стороны Вашингтона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии