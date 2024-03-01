Трупы «морских котиков» ВСУ усеяли берег: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 1 марта 2024 года Юлия СоколоваНа Тендровской косе, расположенной в Херсонской области, произошло серьезное столкновение между российскими войсками и группой украинского спецназа 73-го Морского центра ВМС Украины.