Как и когда Россия может решить вопрос Одессы?

Евгений Рудаков

Исторически, Одесса была, есть и будет Российской. И ни один политик не имеет права приписать, предать и передать Одессу кому-то, по соседски, якобы... Тем более профашистским хохлам. Власть, которая свершит это - для российского народа станет предателем. Евг. Р-Р.