Информация о том, что президент Путин якобы готов отказаться от претензий на иные территории на Украине, включая Одессу, в обмен на юридическое признание Киевом российскими ее новых шести регионов, вызвала крайне неоднозначную реакцию у «России воюющей».
Как и когда Россия может решить вопрос Одессы?
Комментарии
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Евгений Рудаков
Исторически, Одесса была, есть и будет Российской. И ни один политик не имеет права приписать, предать и передать Одессу кому-то, по соседски, якобы... Тем более профашистским хохлам. Власть, которая свершит это - для российского народа станет предателем. Евг. Р-Р.
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10 час.
Roman Роман
Войну надо закончить,пятая колонна мечтает жить как раньше и ей Одесса не нужна
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10 час.
Надежда
Загнанная в угол безумная зеленая крыса готова отдать ВСЁ и кому угодно, кто согласиться ввести войска в бывшую У, чтобы воевать с Россией!(
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9 час.
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