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Чем удивит «Голубой огонек» в новогоднюю ночь

Чем удивит «Голубой огонек» в новогоднюю ночь

«Голубой огонек» выступает в качестве одной из самых любимых программ россиян в новогоднюю ночь. Уже известно, что жители России в этом году смогут насладиться новогодним проектом, так как его съемки были начаты 12 ноября 2023 года.

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