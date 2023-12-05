Чем удивит «Голубой огонек» в новогоднюю ночь

«Голубой огонек» выступает в качестве одной из самых любимых программ россиян в новогоднюю ночь. Уже известно, что жители России в этом году смогут насладиться новогодним проектом, так как его съемки были начаты 12 ноября 2023 года.
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