«Даже гавайская рубаха, в которой Назаров все это читал, не помогла». кадр видео Беглый актер Дмитрий Назаров*, коротающий время во французской Ницце, где ему удалось приобрести квартиру на российские гонорары, не оставляет надежд прослыть великим поэтом.
«Уехал? Вот и заглохни!» Народ припомнил Назарову* слова о «лакеях»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Пульхерия Djem
Ах,эти гордые колени...,а чё ещё есть из гордого, почём( сколько стоит) ?
Ответить
11 час.
Александр Салтановский
Скорее "казладОев"! Как сказал всем известный персонаж!
Ответить
11 час.
Надежда
А что теперь делать этому мерзкому лицедею с прицепом, в виде сожительницы-соратницы по желчным плевкам, если спектакли никому не нужны, а за эти позорные рифмы недосидевший вор ходор платит авансом...
Ответить
10 час.
Свежие комментарии