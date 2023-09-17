СССР-Россия

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«Уехал? Вот и заглохни!» Народ припомнил Назарову* слова о «лакеях»

«Уехал? Вот и заглохни!» Народ припомнил Назарову* слова о «лакеях»

«Даже гавайская рубаха, в которой Назаров все это читал, не помогла». кадр видео Беглый актер Дмитрий Назаров*, коротающий время во французской Ницце, где ему удалось приобрести квартиру на российские гонорары, не оставляет надежд прослыть великим поэтом.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Ах,эти гордые колени...,а чё ещё есть из гордого, почём( сколько стоит) ?
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11 час.
Александр Салтановский
Скорее &quot;казладОев&quot;! Как сказал всем известный персонаж!
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11 час.
Надежда
А что теперь делать этому мерзкому лицедею с прицепом, в виде сожительницы-соратницы по желчным плевкам, если спектакли никому не нужны, а за эти позорные рифмы недосидевший вор ходор платит авансом...
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10 час.

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