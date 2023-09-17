«Уехал? Вот и заглохни!» Народ припомнил Назарову* слова о «лакеях»

Ах,эти гордые колени...,а чё ещё есть из гордого, почём( сколько стоит) ?

Надежда

А что теперь делать этому мерзкому лицедею с прицепом, в виде сожительницы-соратницы по желчным плевкам, если спектакли никому не нужны, а за эти позорные рифмы недосидевший вор ходор платит авансом...