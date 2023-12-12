Семьи участников СВО окружены особым вниманием и заботой

В здании филиала №5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ. по г. Москве и Московской области состоялась встреча сотрудников с координатором Фонда «Защитники Отечества» по городскому округу Химки Евгенией Евсеевой и с ветеранами боевых действий и представителями общественных организаций: « Ветераны Вооруженных сил РФ», «Боевое братство», « Военные инвалиды»» Союз Чернобыль».