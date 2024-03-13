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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шакил О′Нил: «Никогда не слышал, чтобы кто-то из игроков говорил, что боится Леброна»

«Я слышал, как игроки, в том числе и я сам, говорили: «Я боюсь Майкла Джордана». Я слышал, как игроки поколения Марио Чалмерса говорили, что боятся Кобе.

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