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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диалло – автор 1-го за 3 года хет-трика в составе «МЮ» в АПЛ. В 2022-м три гола забил Роналду

В четверг хавбек забил три гола в матче с «Саутгемптоном» (3:1). Последним игроком «МЮ», оформившим хет-трик в Премьер-лиге, был Криштиану Роналду, отличившийся в апреле 2022 года в игре с «Норвичем» (3:2).

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