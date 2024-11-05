Ценам на один тип жилья предрекли падение

К концу 2024 года вторичные квартиры в России подешевеют примерно на 10 процентов. Падение цен на этот тип жилья предрек президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, пишет «Прайм».
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