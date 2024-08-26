В Ворсино сгорел склад пластиковых изделий

Утром 24 августа в Боровском районе произошел пожар на складе пластиковых изделий. Как сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области, в Ворсино на улице Дорожной огонь охватил помещения склада готовой пластиковой продукции и сырья.
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