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В Ворсино сгорел склад пластиковых изделий

В Ворсино сгорел склад пластиковых изделий

Утром 24 августа в Боровском районе произошел пожар на складе пластиковых изделий. Как сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области, в Ворсино на улице Дорожной огонь охватил помещения склада готовой пластиковой продукции и сырья.

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