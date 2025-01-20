Казань ночью и утром подверглась атаке беспилотников

Целью были промпредприятия, сообщили в мэрии, пострадавших нет. Обломок сбитого дрона упал рядом с одним из домов, деталь не взрывоопасна, уточнили властиБеспилотники атаковали промышленные предприятия в Казани.
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