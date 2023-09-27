Плести маскировочные сети для СВО на "Уроках добра" предложили школам Уссурийска

Включить плетение маскировочных сетей бойцам СВО в школьные "Уроки добра" могут в Уссурийске. Идею предложили во время заседания координационного совета общественных организаций УГО и намерены обсудить с руководством местного управления образования и молодежной политики, сообщает ИА UssurMedia.
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