Плести маскировочные сети для СВО на "Уроках добра" предложили школам Уссурийска

Включить плетение маскировочных сетей бойцам СВО в школьные "Уроки добра" могут в Уссурийске. Идею предложили во время заседания координационного совета общественных организаций УГО и намерены обсудить с руководством местного управления образования и молодежной политики, сообщает ИА UssurMedia.