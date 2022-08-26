В Томской области полицейские и байкеры провели занятие для юных инспекторов движения

Сотрудники томской Госавтоинспекции и представители Межрегиональной общественной организации Федерация Мотоджимханы навестили юных инспекторов движения, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Энергетик», чтобы напомнить им о безопасности дорожного движения.