В России с 1 апреля 2024 года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

Приказ подготовлен Министерством внутренних дел РФ.С 1 апреля 2024 года в России вступают в силу новые правила проведения экзаменов на право управления транспортным средством и выдачи водительских удостоверений.
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