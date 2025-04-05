Русских начинают любить и уважать, когда мы побеждаем (ВИДЕО)

Русских начинают любить и уважать, когда мы побеждаем. «Даже наши враги. И наоборот, когда мы стелемся под кого-то, лебезим, играем по чужим правилам, а не устанавливаем свои, о нас вытирают ноги», — писатель Р.
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