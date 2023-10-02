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Трамп пообещал, что США превзойдут РФ и Саудовскую Аравию по добыче нефти

Трамп пообещал, что США превзойдут РФ и Саудовскую Аравию по добыче нефти

Дональд Трамп, бывший президент Соединенных Штатов Америки, заявил о том, что в случае своего переизбрания на пост главы государства он увеличит добычу нефти, и по этому показателю США превзойдут Саудовскую Аравию и Российскую Федерацию.

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