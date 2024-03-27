Впервые с 2009-го в четвертьфинал «Мастерса» в Майами вышли все из топ-4 посева

Определились все четвертьфиналисты «Мастерса» в Майами: • Карлос Алькарас (1); • Янник Синнер (2); • Даниил Медведев (3); • Александр Зверев (4); • Григор Димитров (11); • Николас Харри (22); • Фабиан Марожан; • Томаш Махач.
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