😱 В ДТП в Севастополе пострадали пять человек, среди которых двое несовершеннолетних Инцидент произошел 29 января на улице Индустриальная.
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😱 В ДТП в Севастополе пострадали пять человек, среди которых двое несовершеннолетних Инцидент произошел 29 января на улице Индустриальная.