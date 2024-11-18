Нарушения на 437 миллионов тенге выявили на экопостах Алматы

С начала года на экопостах Алматы зафиксировано свыше 25 тысяч нарушений экологических норм. В департаменте полиции южной столицы отметили, что в Алматы по периметру города работают 19 экологических постов.
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