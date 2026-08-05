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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин: «Все еще стою на том, что Джейлен Брансон не должен был делать скидку клубу»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин пояснил мнение о том, что считает ошибкой отказ Джейлена Брансона от 113 миллионов долларов, когда он решил продлить контракт с «Никс» в 2024 году.

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