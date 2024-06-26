"Освободились". Импорта российского СПГ в Финляндию больше не будет

24 июня Европейский Совет одобрил 14-й пакет антироссийских санкций. Санкции запрещают импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на территорию ЕС через терминалы, не подключенные к газовой сети.
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