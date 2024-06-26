Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Antanas
    Время дураков- президентов.👍👍👍👍👍.А что, если Байде...
  • Antanas
    США бесятся что не может укусить Россию.Планы США на Укра...
  • Надежда Новопашина
    Всё заболтают! А вернее - уже заболтали! Сейчас резнут по Кремлю - и опять будем негодовать? И резнут грязной бомбой!Запад радуется, ч...

"Освободились". Импорта российского СПГ в Финляндию больше не будет

"Освободились". Импорта российского СПГ в Финляндию больше не будет

24 июня Европейский Совет одобрил 14-й пакет антироссийских санкций. Санкции запрещают импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на территорию ЕС через терминалы, не подключенные к газовой сети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх