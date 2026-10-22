Коллаж Новороссии Андрей Коробка – выпускник-отличник университета по специальности "Технология хранения и переработки зерна".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Воровали наше будущее под патриотизм»: Поплавская сорвалась из-за казнокрадства в Роспатриотцентре и Росмолодёжи
- "Россия вам должна бесплатный проезд?" За требование об оплате, мигранты бросаются с кулаками на контролёров
- Пока вы ловите самозанятых, они покупают виллы в Испании. И не подают декларации
Свежие комментарии
- «Выходит, мы воев...
- «Выходит, мы воев...
- «Выходит, мы воев...
ЧИНОВНИКИ И БОГЕМА ОЧЕНЬ ЛЮБИТ АМЕРИКУ --ЧТО БЫ АМЕРИКА БЫЛА БЛИЖЕ ТЕ ЖЕ ЗАКОНЫ ПРИНЯТЬ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ И КОРРУПЦИОНЕРОВ .
А кто создал такую власть и держится за нее,хотя страна и народ страдает?