Врач Кутушов посоветовал метеозависимым заранее изучать прогнозы погоды

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов заявил, что некоторые люди более чувствительны к изменениям погоды, поэтому им лучше заранее изучать прогнозы, особенно о колебаниях атмосферного давления.
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