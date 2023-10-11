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Врач Кутушов посоветовал метеозависимым заранее изучать прогнозы погоды

Врач Кутушов посоветовал метеозависимым заранее изучать прогнозы погоды

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов заявил, что некоторые люди более чувствительны к изменениям погоды, поэтому им лучше заранее изучать прогнозы, особенно о колебаниях атмосферного давления.

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