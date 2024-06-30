После четырехдневных поисков в горах найдено тело мертвого туриста

Британский турист найден мертвым в Пиренейских горах после четырехдневных поисков. Гражданская гвардия Испании сообщает, что спасательная команда обнаружила 70-летнего мужчину недалеко от пика Аспе в западных Пиренеях.
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