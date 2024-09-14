Благоприятный фонд: в Петербурге подвели итоги Форума объединенных культур

В России займутся созданием межгосударственного Фонда объединенных культур. Такая идея спонтанно возникла на итоговом пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге и была поддержана вице-премьером Татьяном Голиковой, которая пообещала подготовить доклад об этом Владимиру Путину.