Посол Кузнецов: финские власти не хотят понимать причины кризиса на Украине

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью РИА Новости отметил, что финские власти демонстрируют нежелание понимать глубинные причины украинского конфликта и делают неверные прогнозы относительно его дальнейшего развития.
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