На Среднем Урале ужесточат допуск на мероприятия к 1 Мая и Дню Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля, ФедералПресс. Праздничные мероприятия 1 мая и в День Победы в Свердловской области пройдут только на тех площадках и в тех форматах, которые соответствуют требованиям антитеррористической защищенности.
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