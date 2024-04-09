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ФедералПресс

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На Среднем Урале ужесточат допуск на мероприятия к 1 Мая и Дню Победы

На Среднем Урале ужесточат допуск на мероприятия к 1 Мая и Дню Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля, ФедералПресс. Праздничные мероприятия 1 мая и в День Победы в Свердловской области пройдут только на тех площадках и в тех форматах, которые соответствуют требованиям антитеррористической защищенности.

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