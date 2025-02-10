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  • Людмила
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Путин заявил, что защита прав россиян за рубежом требует особого внимания

Путин заявил, что защита прав россиян за рубежом требует особого внимания

Защита прав российских соотечественников за рубежом требует особого внимания. Об этом 10 февраля в поздравлении сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником заявил президент России Владимир Путин.

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