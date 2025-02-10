Путин заявил, что защита прав россиян за рубежом требует особого внимания

Защита прав российских соотечественников за рубежом требует особого внимания. Об этом 10 февраля в поздравлении сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником заявил президент России Владимир Путин.
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