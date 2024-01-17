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Песков: изыскиваются юридические формы амнистии ряда категорий осужденных женщин

Песков: изыскиваются юридические формы амнистии ряда категорий осужденных женщин

В настоящий момент изыскиваются юридические формы амнистии ряда категорий осужденных женщин. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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