Заноза

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Голос Мордора: Рапаны с песочком и цивилизация, превращённая в тыкву

Голос Мордора: Рапаны с песочком и цивилизация, превращённая в тыкву

Ну, я так думаю, что Зеленский ответил на статью Владимира Путина о единстве русского и украинского народов.

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александр иванов
Бред чокнутого.
bngor68 Агеев
Прими лекарство, чтобы не бредить.
Vasja Chabibulin
Бред чокнутого зеленского. Бандерлоги вообще никогда умом не отличались, только тупостью.
Лидия Санникова
100% точно.
Юрий Ермоленко
Ну призыв валить с Руины,который озвучил Зе,относится не только к Донбассу,хотя к нему в первую очередь,но и к всему русскоязычному Юго-Востоку. Так не пора ли обидится и свалить,вместе с той территорией где живут русскоязычные,по примеру Крыма, оставив великих укров с фиговым листочком,под названием галицкая резервация!
Леонид Буравлев
А что еврей Зеленский вообще делает на усраине и почему не на исторической родине до сих пор?)))Не пора ли всем евреям уехать из усраина и тогда там вообще останутся одни Русские и быдло селянское из потомков рабов польской шляхты!)))
Вячеслав Федчук
Это как раз тот сотый жид которому Бог - в отличии от 99 евреев разума не дал - а жидам в Израиле делать нечего - они там хуже арабов котируются!!! А этот ещё раз поднатужится - и вообще на зе-понос изойдёт -весь!!!

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