Голос Мордора: Рапаны с песочком и цивилизация, превращённая в тыкву

ЗанозаПолитикаГолос Мордора: Рапаны с песочком и цивилизация, превращённая в тыкву Ну, я так думаю, что Зеленский ответил на статью Владимира Путина о единстве русского и украинского народов.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАИалександр ивановБред чокнутого.bngor68 АгеевПрими лекарство, чтобы не бредить.Vasja ChabibulinБред чокнутого зеленского. Бандерлоги вообще никогда умом не отличались, только тупостью.ЛСЛидия Санникова100% точно.Юрий ЕрмоленкоНу призыв валить с Руины,который озвучил Зе,относится не только к Донбассу,хотя к нему в первую очередь,но и к всему русскоязычному Юго-Востоку. Так не пора ли обидится и свалить,вместе с той территорией где живут русскоязычные,по примеру Крыма, оставив великих укров с фиговым листочком,под названием галицкая резервация!Леонид БуравлевА что еврей Зеленский вообще делает на усраине и почему не на исторической родине до сих пор?)))Не пора ли всем евреям уехать из усраина и тогда там вообще останутся одни Русские и быдло селянское из потомков рабов польской шляхты!)))Вячеслав ФедчукЭто как раз тот сотый жид которому Бог - в отличии от 99 евреев разума не дал - а жидам в Израиле делать нечего - они там хуже арабов котируются!!! А этот ещё раз поднатужится - и вообще на зе-понос изойдёт -весь!!!Комментировать
Свежие комментарии