Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Шайлан Нурданбек после боя: «Рад своей досрочной победе»

Этнический казах из Китая Шайлан Нурданбек прокомментировал свою первую досрочную победу в UFC: «Понял, что у него что-то нетак и пошёл его добивать, ожидая остановки от рефери.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх