В День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, в Правобережном районе Северной Осетии прошли памятные мероприятия

Заместитель министра внутренних дел полковник полиции Альберт Сабанаев вместе с начальником ОМВД России по Правобережному району подполковником полиции Тиграном Абаговым навестили маму Героя России Заура Джибилова - Залину Березову.
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