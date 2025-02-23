Отец и сын рассказали о службе в артбатарее в зоне СВО в ЛНР

Минобороны России 23 февраля рассказало, как отец и сын, проходящие военную службу в артиллерийской батарее отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад», выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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