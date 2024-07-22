Вучич заявил о подготовке западных стран к прямому военному конфликту с Россией AlexCoderВучич заявил о подготовке западных стран к прямому военному конфликту с Россией AlexCoder Грядет новое обострение ситуации Западные государства приступили к активной подготовке к прямому военному противостоянию с Российской Федерацией.