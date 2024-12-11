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Закон и Порядок

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  • Михаил Пантюхин
    А чем занимается "министр образования" Кравцов??? Складированием бабла после распила? Этот "министр" полного отупения...«Ребенка довели»:...
  • мирас Закироув
    А вот это правильная мысля!Москва предупреди...
  • мирас Закироув
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«Ребенка довели»: Он просил его выпустить из кабинета, но учитель отказалась. Он применил силу

«Ребенка довели»: Он просил его выпустить из кабинета, но учитель отказалась. Он применил силу

Avia.pro - СМИ История, произошедшая в школе №1 города Ковернино Нижегородской области, всколыхнула родителей по всей стране.

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Комментарии
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Виктор Шилин
В СССР просто исключали из школы. А дальше к родителям на поруки. В любом случае на лесоповале всегда есть вакансии для таких, &quot;особо одарённых&quot;
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3 час.
Mila К
Рядом институт, колледж. Насмотрелись, наслушались. Родители отправляют учиться, а дети..... ! Какая же будет НАША СТРАНА ? !
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3 час.
МП
Михаил Пантюхин
А чем занимается &quot;министр образования&quot; Кравцов??? Складированием бабла после распила? Этот &quot;министр&quot; полного отупения , где хамство, преступления по УК РФ становятся нормой ? Где ввозные зверодетеныши из засразии и закавказья сбиваются в банды и унижают, бьют стаей наших детей по одному, вымогают деньги и .... , список преступлений, а не нарушений велик!!!! В Школе   дети учатьься, а те кто не хочет, пусть метут улицы, отправляются в учреждения для &quot;особо одаренных&quot;!!!! Родителей за таких детей штрафовать не на 5 000 рублей, а на 50% от месячного заработка!!! Учителя должны быть защищены государственными гарантия, конечно не прибегая к насилию по отношению к детям, но с обязательной отправкой в Школу для &quot;одаренных&quot;. Если не включить дисциплину и оценку за поведение, то скоро Школ не будет, как и учителей, потаму, что учителя уйдут, или у Кравцова уже армия гастарбайтеров предусмотрена?
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1 мин.

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