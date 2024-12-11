«Ребенка довели»: Он просил его выпустить из кабинета, но учитель отказалась. Он применил силу

МП

Михаил Пантюхин

А чем занимается "министр образования" Кравцов??? Складированием бабла после распила? Этот "министр" полного отупения , где хамство, преступления по УК РФ становятся нормой ? Где ввозные зверодетеныши из засразии и закавказья сбиваются в банды и унижают, бьют стаей наших детей по одному, вымогают деньги и .... , список преступлений, а не нарушений велик!!!! В Школе дети учатьься, а те кто не хочет, пусть метут улицы, отправляются в учреждения для "особо одаренных"!!!! Родителей за таких детей штрафовать не на 5 000 рублей, а на 50% от месячного заработка!!! Учителя должны быть защищены государственными гарантия, конечно не прибегая к насилию по отношению к детям, но с обязательной отправкой в Школу для "одаренных". Если не включить дисциплину и оценку за поведение, то скоро Школ не будет, как и учителей, потаму, что учителя уйдут, или у Кравцова уже армия гастарбайтеров предусмотрена?