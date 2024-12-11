Avia.pro - СМИ История, произошедшая в школе №1 города Ковернино Нижегородской области, всколыхнула родителей по всей стране.
«Ребенка довели»: Он просил его выпустить из кабинета, но учитель отказалась. Он применил силу
Комментарии
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Виктор Шилин
В СССР просто исключали из школы. А дальше к родителям на поруки. В любом случае на лесоповале всегда есть вакансии для таких, "особо одарённых"
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3 час.
Mila К
Рядом институт, колледж. Насмотрелись, наслушались. Родители отправляют учиться, а дети..... ! Какая же будет НАША СТРАНА ? !
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3 час.
МП
Михаил Пантюхин
А чем занимается "министр образования" Кравцов??? Складированием бабла после распила? Этот "министр" полного отупения , где хамство, преступления по УК РФ становятся нормой ? Где ввозные зверодетеныши из засразии и закавказья сбиваются в банды и унижают, бьют стаей наших детей по одному, вымогают деньги и .... , список преступлений, а не нарушений велик!!!! В Школе дети учатьься, а те кто не хочет, пусть метут улицы, отправляются в учреждения для "особо одаренных"!!!! Родителей за таких детей штрафовать не на 5 000 рублей, а на 50% от месячного заработка!!! Учителя должны быть защищены государственными гарантия, конечно не прибегая к насилию по отношению к детям, но с обязательной отправкой в Школу для "одаренных". Если не включить дисциплину и оценку за поведение, то скоро Школ не будет, как и учителей, потаму, что учителя уйдут, или у Кравцова уже армия гастарбайтеров предусмотрена?
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1 мин.
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