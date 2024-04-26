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Спартаковец Угальде возглавил список симулянтов РПЛ. Он уже обманул Москалева и Казарцева

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде заслуженно возглавил список симулянтов и главных актеров РПЛ. В двух матчах чемпионата России подряд его падения и «боль» обманули Владимира Москалева и Василия Казарцева с Игорем Князевым.

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