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Почеттино о «ПСЖ»: «Месси в «Барсе» или Роналду в «Реале» – благословение. Но когда желающих быть номером один слишком много, могут быть проблемы»

Маурисио Почеттино рассказал о проблемах, с которыми столкнулся, тренируя «ПСЖ». – Такой опыт был необходим – работа с большими звездами, общение с руководством.

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