США разрешили операции с российскими банками для расчетов в энергетической сфере

Министерство финансов Соединенных Штатов выдало разрешение на проведение финансовых операций с рядом российских банков, в том числе с ВТБ, Центральным банком, Сбербанком и Альфа-банком, в контексте энергетических расчетов.
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