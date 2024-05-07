Болезней и вредителей на картофеле очень много, одних вирусных заболеваний известно более 30

Картофель имеет множество вредителей и болезней; только известно более 30 вирусных заболеваний, но если вы спросите обычного садовода, какие проблемы он может назвать с этой культурой, первым в списке будет колорадский жук.
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