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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хеллибак пропускает не менее 5 шайб в гостевых матчах в текущем плей-офф. У вратаря «Виннипега» 4 поражения в 4 играх на выезде при 77,2% сэйвов

Хеллибак пропускает не менее 5 шайб в гостевых матчах в текущем плей-офф. У вратаря «Виннипега» 4 поражения в 4 играх на выезде при 77,2% сэйвов

Вратарь «Виннипега» пропустил 5 шайб после 26 бросков в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (2:5, 1-2).

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