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Алаудинов: большая группа ВСУ сбежала из Курской области

Алаудинов: большая группа ВСУ сбежала из Курской области

Большая группа военнослужащих украинской армии бегством покинула территорию Курской области. Об этом сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, передает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала "Россия 1".

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