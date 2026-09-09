Фиджитал-пространство Futurione: панорамная обзорная площадка

В Петербурге открылась новая панорамная обзорная площадка, с которой можно увидеть главные достопримечательности города: Исаакиевский и Казанский соборы, Спас на Крови, Петропавловскую крепость, Лахта-центр, телебашню и даже краны в порту.
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