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Фиджитал-пространство Futurione: панорамная обзорная площадка

Фиджитал-пространство Futurione: панорамная обзорная площадка

В Петербурге открылась новая панорамная обзорная площадка, с которой можно увидеть главные достопримечательности города: Исаакиевский и Казанский соборы, Спас на Крови, Петропавловскую крепость, Лахта-центр, телебашню и даже краны в порту.

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