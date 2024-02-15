Рынок РФ на открытии снижается, продают TCS Group

Российский рынок открыл торги в четверг, 15 февраля, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 0,19% до 3250,81 пункта, индекс РТС просел на 0,22% до 1119,98 пункта.