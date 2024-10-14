Севастопольца приговорили к 21 годам за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 21 году заключения 48-летнего гражданина РФ, который был задержан в декабре 2022 года по подозрению в совершении государственной измены.
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