Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Полиция ищет пакет из-под СВУ на месте взрыва авто в Москве

Полиция ищет пакет из-под СВУ на месте взрыва авто в Москве

На месте взрыва автомобиля на Профсоюзной улице в Москве работает полиция, оперслужбы и следователи. Полицейские ищут пакет из-под взрывчатки и отпечатки пальцев человека, который мог заложить СВУ в машину.

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