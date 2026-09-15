Финальный трек «Диктанта здоровья – 2026» пройдет с 15 сентября по 6 октября

С 15 сентября по 6 октября 2026 года в России пройдет заключительный трек Всероссийского проекта «Диктант здоровья – 2026».
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