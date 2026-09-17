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Путин рассказал о ситуации в экономике: рост по итогам года, инфляция снижается

Путин рассказал о ситуации в экономике: рост по итогам года, инфляция снижается

Владимир Путин 17 сентября провел совещание по экономическим вопросам, передает ТАСС. Как отметил президент, инфляция в России "находится под контролем" и постепенно снижается.

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