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Адвокат Омельченко сообщил, что экс-мэр Владивостока Пушкарев отправится на СВО

Адвокат Омельченко сообщил, что экс-мэр Владивостока Пушкарев отправится на СВО

Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки при заключении контрактов на закупку стройматериалов, отправится в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Комментарии
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Владимир Козлов
Лишь бы не купили себе на СВО теплое местечко, подальше от ЛБС.
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19 час.

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