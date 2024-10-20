Адвокат Омельченко сообщил, что экс-мэр Владивостока Пушкарев отправится на СВО

Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки при заключении контрактов на закупку стройматериалов, отправится в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.
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