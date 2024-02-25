Авиакомпания, билеты на полёты в которой стартуют с $3 500, будет предлагать воспользоваться гарнитурой Apple Vision Pro

Новая авиакомпания с Мальдив под названием Beond решила развлекать в полете пассажиров с помощью гарнитуры Apple Vision Pro, которую кстати, многие пользователи в мире не приняли из-за технических недоработок и неудобства.
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